Esfender Korkmaz: Nedeni ‘128 milyar dolar nerede’nin bir cevabı olabilir mi?

Toplumda iktisat mantığına uymayan düşük faiz yüksek kur politikasına karşı endişe ve tepki var. Farkı yorumlar yapılıyor. Açıklanan gerekçelerin tersi gerçekleşince bu defa insanların aklına yukarıdaki soru geliyor.

Bir soru da; kurların bu kadar artırılmasının nedeni, ‘128 milyar dolar nerede’nin bir cevabı olabilir mi?

Mart 2021’de patlayan 128 milyar dolar olayında kamu bankaları eliyle döviz satıldı. Mart ayında bir dolar 7,6836 TL idi. Şimdi 11,2850’dir. Martta kamu bankalarından bir milyon dolar alan birisi, kasımda 3 milyon 601 bin lira kazanmış oldu.

Kamu-özel iş birliği yolu ile yapılan yatırımlar, hem talep hem de dolar garantilidir. Yasa çıkararak sözleşmelerde dövizi kaldıran bir iktidar, neden kamu-özel iş birliği yoluyla yapılan ihaleleri dolar üstünden yapıyor. Kur artışı en fazla kamu-özel iş birliği müteahhitlerine yarıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı