Esfender Korkmaz: Neden yoksullaştık?

1.TL dolar karşısında aşırı değer kaybetti. Ancak serbest kambiyo sisteminde varlıkların küresel değerleri daha önemlidir. Çünkü bu değerler eninde sonunda dolar cinsinden dengeye gelir.

2.Türkiye’den sermaye çıkıyor. Bunun nedeni güven sorunudur. Sermaye çıkışını bazı büyük firmaların, Türkiye’den borçlanıp, dışarda yatırım yapması gösterdi.

3.Cari açık bir ekonomide dış ekonomik ilişkiler nedeni ile kazanılan döviz ile kaybedilen döviz fakıdır. Türkiye’de bu fark doğrudan yabancı yatırım sermayesi girmediği için otomatik olarak dış borçları artırdı. Dış borçların bir kısmı ile mal ve hizmet satın alınıyor. Ancak dış borç faizleri doğrudan kaynak kaybıdır. Türkiye dış borçlar için yüksek faiz ödüyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı