Esfender Korkmaz: Neden bu kadar dış açık veriyoruz?

Toplam ithalatımızın yüzde 72’sini, üretimde kullandığımız ara malı ve ham madde oluşturuyor. Üretim bu kadar dışa bağımlı olduğu sürece dış açıklar devam eder.

Türkiye’nin dış açık kıskacından kurtulması için önce sanayide kullandığı ithal ara malı ve ham madde payını en aza düşürmesi gerekir. Bunun için de ara malı ve ham madde ikame yatırımları yapması, bu yatırımlara yüksek teşvikler vermesi gerekir. Ayrıca pamuk gibi ham­ maddelerin, iplik gibi ara malların üretimi için geçici bir süre ile devletin bu alanda piyasaya girmesi gerekir.

Ayrıca; hukukun üstünlüğüne ve demokratik özgürlüklere dönmesi, yatırım ortamı ve güven oluşturması gerekiyor.

2.Millî dış ticaret politikamız yok.

2023 yılında dış ticaret açığımız 106 milyar dolar oldu. Bu açık sağdan soldan üç-beş milyar dolar borç bularak kapatılacak bir açık değildir. Bu nedenledir ki dış borçları yüksek faiz vererek ancak çevirebiliyoruz.

*2023 dış ticaret açığının yüzde 72,1’ini Rusya ve Çin’e karşı verdik.

*2023 yılında Çin’e ihracatımız 3,3 milyar dolar (Toplam ihracatın yüzde 1,3’ü kadar) buna karşılık ithalatımız 45 milyar dolar oldu. Çin’e verdiğimiz dış ticaret açığının toplam açık içindeki payı yüzde 39,3’ü kadardır.

*İhracatımızın yarısını Avrupa’ya (AB ve İngiltere)’ye yapıyoruz. Ancak 2023 yılında Avrupa’ya açık değil, 4,3 milyar dolar fazla verdik.

Esfender Korkmaz’ın yazısı