Esfender Korkmaz: Nasıl yoksullaştığımızın belgesi yayınlandı

2023 “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” açıklandı. TÜİK verilerine göre; Türkiye’de son 20 yılda ve özellikle başkanlık sisteminden sonra gelir dağılımı aşırı bozuldu, zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. Millî gelirden yoksul nüfusun aldığı pay azaldı, zengin nüfusun aldığı pay arttı.

Bölgeler arası gelir dağılımı bozuldu ve dünyaya göre yoksullaştık.

Gelir dağılımı aşırı bozuldu.

2005 yılında nüfusun en yoksul yüzde 20’si ile en zengin yüzde 20’si arasında gelir farkı 7,28 kat iken, 2022 yılında 8,44 kata yükseldi. (Aşağıdaki tablo.)

GSYH’nın yüzde 7,28 ile yüzde 8,44’ü arasındaki fark, 50 milyar dolardır.

Gelir dağılımını gösteren Gini katsayısı da;

*2005=0,380

*2010=0,440

*2023=0,445

Gini katsayısının büyümesi ve bire yaklaşması gelir dağılımının bozulması demektir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı