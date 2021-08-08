Esfender Korkmaz: Muhalefet dik durursa iktidarın hiç şansı yok

Vikipedi,en geç 25 Haziran 2023’te düzenlenecek olan genel seçimlere ilişkin yapılan anketlerin ortalamasını alarak, grafik halinde yayınlıyor. Çok sayıda anket olduğu için ve yanlı olanlar birbirinin aksi yönde olduğu için, ortalama sonuç gerçek seçmen eğilimini yansıtıyor.

Siyasi partilerin oy oranlarını yansıtan tabloya bakarsak, AKP’nin 2018 seçimlerinde oy oranı yüzde 42,6 idi. Anketlere göre 2018 sonunda yüzde 42 oldu. Oranı 2021 Temmuz ayında da yüzde 33’e geriledi. Yani aradan geçen 2,5 senede AKP, 9 yüzdelik puan oy kaybetmiş görünüyor.

CHP’nin oyu bir puan arttı. En iyi performansı İYİ Parti göstermiş. MHP eriyor.

Özetle, ekonomik istikrar sorunları yanında, AKP’nin din ve devleti, popülizm aracı olarak kullanmasının yanlış olduğu 18 yıl gibi uzun bir dönemde anlaşıldı ve parti hızla oy kaybetmeye başladı.

Sonuç olarak nereden bakarsak bakalım, mevcut iktidarın ve ortağının, eğer muhalefet dik durursa normal seçim yoluyla yeniden iktidar olmak şanslarının hiç olmadığı görülüyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı