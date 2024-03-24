Esfender Korkmaz: Merkez Bankası’nın dünyadan haberi yok

MB, hizmet enflasyonunda katılığı ve gıda fiyatlarında artışı başka gerekçeler olarak gösterdi.

Merkez Bankası’nın dünyadan haberi yok. Zira enflasyon toplam fiyatlarda artıştır. Gıda fiyatları artıyor, hizmet üretici fiyatları artıyor da ondan enflasyon var demek akla zarardır.

Enflasyon beklentilerinin yüksek olması da ekonomi yönetiminin yarattığı güven sorunudur.

Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi faizleri reel faiz düzeyine çıkarsalar bile ekonomik istikrar sorununu çözemezler. Çözüm için aynı zamanda istikrar programı, IMF ile iş birliği yapmak ve daha da önemlisi demokratik, hukuki ve güven ortamını yeniden oluşturmak gerekir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı