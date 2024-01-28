Esfender Korkmaz: Merkez Bankası TL’yi koruyamadı

Merkez Bankası kanununa göre; Merkez Bankası’nın tek görevi TL’yi korumaktır. Ancak 2018 ve 2021 kur şokları, tersine TL krizi yarattı.

Merkez Bankası; 2003 TÜFE bazlı reel kur endeksine göre, Eylül 2016’da reel kur endeksi 100 idi. Yani kur dengede idi. 2018 Ağustos kur şoku ile bu endeks Eylül ayında 62,46’ya geriledi. TL bir dolar ve bir Euro’dan oluşan döviz sepetine karşı 37,54 oranında değer kaybetti. Ama aynı zamanda MB reel faize geçti ve kur şoku kısmen giderildi.

021 sonunda hükûmetin faiz yanılgısı yeni bir kur şokuna neden oldu.

Aralık ayında reel kur endeksi 42,62’ye geriledi ve TL yüzde 58,38 oranında değer kaybetti.

Türkiye’nin beş yıllık tahvillerinde iflas risk primini gösteren CDS oranı da, 2021 başında 307,48 baz puan iken (300 baz puan risk sınırıdır), Hükûmetin MB müdahalesi ve uygulamada özerkliği kaldırması ile Türkiye’nin CDS oranı Nisan 2021 başında 468,24 puana yükseldi.

MB’ye olan güven kaybı aynı zamanda ülke riskini de artırdı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı