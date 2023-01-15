Esfender Korkmaz: Kur artışı kaçınılmaz

Cari açığın finansmanı ve kısa vadeli dış borçların çevrilmesi içinde döviz talebi artacaktır. 2022 de cari açığın yüzde 53’ü net hata ve noksan (Kaynağı belirsiz döviz girişi) ile kapatıldı. Bu kadar net hata ve noksan bildiğimiz muhasebe işlemlerinden kaynaklanmaz. Siyasi tartışmalarda hükümet cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticaretine göz yumuyor şeklinde iddialar var. Bu durum yabancı sermayeyi ürkütüyor.

Ayrıca; 2022 Ocak Kasım arasında 11 ayda portföy yatırımlarında 14,2 milyar dolar çıkış oldu. Son bir ayda yabancılar borsada 925 milyon dolarlık hisse satıp çıktı. Yabancı sermaye çıkışı da dövize talebi artırdı.

Borsadan çıkan para da şimdi kısmen dövize yöneldi.

Bu durumda kur artışı kaçınılmaz olacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı