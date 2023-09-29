Esfender Korkmaz: Krizin dip yapması kaçınılmaz görünüyor

Kriz dip yaparsa ne olur? GSYH daralır, işsizlik artar, yoksulluk artar, stagflasyon yaşarız. Krizin dip yapması nasıl önlenebilir? IMF ile anlaşarak bir istikrar programı yapmalıyız. Demokrasiye ve yargı bağımsızlığına dönmeliyiz. Yolsuzlukla, yeraltı ekonomisi ile mücadeleyi artırmalıyız. Bu yollarla güven sorunu aşılırsa doğrudan yabancı yatırım sermayesi girer. İthal ikame politikaları ile üretimde ithal girdi payını düşürmeliyiz. Millî dış ticaret politikası uygulayarak, Çin ve Rusya’dan ithalata vergi ve kota getirmeliyiz. Kambiyo sisteminde değişiklik yaparak, yarı sabit kur politikasına dönmeliyiz. Merkez Bankası tam bağımsız olmalı, hem kuru hem de TL’yi gözetmelidir. (Kambiyo sistemi değişir, sıcak para kontrolü olursa, MB’nin kuru gözetmesi sağlanabilir. IMF’den alınacak borç ile döviz rezervleri artırılabilir.) 10 milyon yabancıyı geri göndermeliyiz. Bugünkü hükûmet bunları yapacak gibi durmuyor. Kimse temenni etmez ve fakat bu durumda krizin dip yapması kaçınılmaz görünüyor.
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