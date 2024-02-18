Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Konut balonu sönüyor mu?

Konut fiyatlarının artmasının iki temel nedeni var;

Birisi; 2022 yılı kara para aklama yılıdır. Döviz gelsin diye önlemler gevşemiştir. Bunun içindir ki MB net hata ve noksan kaleminde 26,2 milyar dolar nereden geldiği belli olmayan döviz girişi olmuştur.


Çevremden dinlediğim kadarı ile son yıllarda Kuveyt ve Katar’a gidip gelenler de arttı. Bu ülkeler ve diğer Arap ülkeleri spekülatif faaliyetlere açık ülkelerdir.

Ayrıca seçim yılı iktidar partisinin kaybetme korkusu ile kamudan haksız kazançlarda da aklama telaşı yaşanmıştır.

İkincisi; pandemide başlayan güvenli bölge seçimi; deprem nedeniyle de devam etmiştir.

2. Konut balonu satışları düşürdü.

Türkiye’de konut satışı 2024 Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 oranında azaldı.

Yabancılara konut satışı da;

*2023 Ocak ayında 4161 iken;

*2024 Ocak ayında yüzde 50,47 oranında azalarak 2061’e geriledi.

FETÖ terörü ve başkanlık sistemi öncesinde, yabancıya konut satışında ilk sırayı Avrupa Birliği, ABD, İngiltere gibi Batı ülkeleri alıyordu. Sonrasında Ruslar, Araplar ve Orta Doğu ülkeleri ön sıraya geçti.

2024 Ocak ayında yabancıya satılan 2061 konutun içinde yalnızca yüzde 8,3’ü yani 172 konut Batılı ülkelere satıldı.

Vatandaşlık verildiği hâlde yabancıya konut satışının yarı yarıya düşmesi, güven sorunu açısından düşündürücüdür.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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