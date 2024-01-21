Esfender Korkmaz: Konut balonu sönmek zorunda

Aslında bütün Türkiye’de konut fiyatları ve kiralar balon yaptı. Konut fiyatları artınca, konut sahibi sermayesi için alternatif getiri hesabı yapıyor ve doğal olarak kiralar da artıyor.

Merkez Bankası verilerine göre, 2017 yılında değeri 100 bin lira olan bir konutun fiyatı aradan geçen 6 yıl sonra 2023’te 1 milyon 92 bin liraya çıkmış. 11 kata yakın artmış. Aynı yıllar içinde TÜFE 100’den 567,9’a yükselmiş. Yani altı kattan daha az artmış. Bu fark konut fiyatlarında ne kadar balon olduğunu gösteriyor.

Yine 2017 yılında mevduata 100 bin lira yatıranın parasının reel değeri =satın alma gücü 45,78 liraya gerilemiş ve fakat aynı parayı konuta yatıranın parası 11 kat artmış ve 1 milyon 92 bin liraya yükselmiş.

Konut fiyatları balon yapınca yıllık konut satışları düştü.

Bundan sonra konut ve gayrimenkul fiyat artışları enflasyonun altında kalır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı