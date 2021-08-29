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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Karı özel sektöre zararı devlete

Kamu özel işbirliği yoluyla yapılan yatırımlar, gelecek yılların bütçelerine ipotek koymak ve gelecek gelirleri müteahhitlere tahsis etmek demektir.

… karı özel sektöre zararı devlete olacak şekilde yapılmaktadır.


Dahası, KÖİ Sözleşmeleri Meclis ve Sayıştay Denetimi dışındadır. Bütçeden talep garantisi olunca, bütçeyi finanse eden halkın da bilgi sahibi olması gerekir. Oysaki hükümet renkli grafiklerle yalnızca ansiklopedik bilgiler vermektedir.

Kamu sektörü kaynak yetmezliğini bahane ederek özel sektöre yatırım yaptırıyor ve fakat aynı zamanda özel sektörün dış borçlarına kefil oluyor. O zaman eğer kaynak yoktuysa kendisi neden dış kredi almadı. Zira dış kredilerde devlet daha ucuz faizle kredi bulabiliyor.

Fizibil olmayan bir yatırım neden yapılır? Bu yolla vergi verenlerden kimlere kaynak transferi yapılmış oldu? Bu sorular aydınlanıncaya kadar Türkiye’nin gündeminden, vergi verenlerin kafasından çıkmayacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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