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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: İnsanımız ve paramız neden kaçıyor?

Sermaye yanında vasıflı iş gücümüz ve özellikle gençlerimiz de ülkemizden çıkıyor.

Sermaye neden çıkıyor?


İnsan hakları, siyasi özgürlükler, hukukun üstünlüğü ekonominin altyapısını oluşturur. Eğer hukuki altyapı olarak mülkiyet garantisi ve hükümete güven yoksa, medyada birilerinin mal varlığına çökme senaryoları gündemin ilk maddesi ise, sermaye neden kalsın?

Yine uygulamada kayyum müessesi, sermaye tarafından muhaliflerin mallarına el koymak olarak algılandı. Yarın kimin suçlanacağı ve malına el konulacağı gibi bir belirsizliğe neden oldu.

İnsanımız neden kaçıyor? 

Elbette başta işsizlik geliyor. Herkes iş ve aş bulduğu ülkede yaşamak istiyor.

Dahası, artık AKP’nin iç politikasını tamamıyla toplumsal kutuplaşma üzerine inşa ettiği anlaşıldı. Demokrasi ve hukuk alanında güven sorununun artması ve kutuplaşmanın tırmanması, gitmek isteyenlerin sayısını artırdı.

Beş milyon Suriyeli, şimdi de Afgan göçmenleri toplumu tedirgin etti. ‘‘Türkiye neden kozmopolit ülke yapılmak isteniyor?” gibi soruları da gündeme getirdi.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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