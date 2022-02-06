Esfender Korkmaz: İktidar kur şoklarına kadar sıcak para serabında yaşadı, sonra da elinden bir şey gelmedi

Merkez Bankası 2003-TÜFE bazlı Reel Kur Endeksi, Ocak 2022’de 52,89 oldu. Ocak ayı ortalama dolar kuru da 13,5471 idi.

MB 2003-TÜFE bazına göre endeks değeri 100 ise kur dengede demektir. Ocak 2022 endeks değeri 52,89 olunca TL değer kaybetmiş demektir. (…)

Dahası kurun çok oynak olması ekonomide kırılganlığı artırdı. Ekonomik buhranda kurun etkisi yüksektir.

Öteden beri benim savunduğum, dalgalı kur politikası Türkiye şartlarına uygun değildir. Türkiye şartlarına uyan kur sistemi geliştirmeliyiz. Türkiye’de sıcak paranın dolaylı yoldan kontrolünün yapılması buna karşılık doğrudan yatırım sermayesinin teşvik edilmesi lazımdır.

Ama iktidar kur şoklarına kadar sıcak para serabında yaşadı, sonra da elinden bir şey gelmedi. Bu nedenledir ki, 2003 ile 2021 Kasım ayı arasında Türkiye, AKP iktidarında 622 milyar dolar cari açık, 884,6 milyar dolar dış ticaret açığı verdi.

Esfender Korkmaz’ın yazısı