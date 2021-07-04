Esfender Korkmaz: İktidar fakirden alıp elektrik dağıtımını yapan şirketlere veriyor

2021 yılının ilk altı ayında elektrik fiyatlarına iki zam yapıldı. İlk zam yüzde 6,19 ve ikinci zam yüzde 15 oldu. 6 aylık kümülatif zam oranı yüzde 22,12 oldu. Oysa ki yılbaşından Haziran sonuna kadar enflasyon (TÜFE) oranı yüzde 6,5’tir. Yani elektriğe yapılan zam enflasyonun 3,4 katıdır.

Robin Hood, zenginden alıp fakire verirdi. Siyasi iktidar fakirden alıp, elektrik dağıtımını yapan şirketlere veriyor.

İktidar bunu hep yapıyor… Söz gelimi 2016 başından 2021 Temmuz ayına kadar geçen 5,5 yılda da konutlara yapılan elektrik zamları enflasyonun üstünde oldu.

Esfender Korkmaz’ın yazısı