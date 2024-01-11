Esfender Korkmaz: İçinde bulunduğumuz bu tablodan daha ağır kriz içinde başka bir ülke yoktur

Venezuela gibi demokraside dibe vurmuş ve çıkamayan bir ülkeyi bir yana bırakırsak, Dünyada bizim içinde bulunduğumuz bu tablodan daha ağır kriz içinde başka bir ülke yoktur. Arjantin de krizdedir ve fakat orada Anayasa, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler yerli yerinde duruyor.

Merkez Bankası’nın para ve faiz politikası veya Hazine ve Maliye Bakanı’nın 20 yıldır ağzından düşürmediği mali disiplin, gerçekleşse bile bu krizi çözemeyiz. Çünkü krizin temeli yapısal sorunlara dayanıyor.

Ekonomi yönetiminin rasyonel politikalar dediği, aslında parasalcı yaklaşıma dayanıyor. Parasalcılar, para politikalarına öncelik verirken, yapısal sorunların ve özellikle demokrasi ve hukuk sorunun olmadığı dünyalara odaklanmışlar.

Türkiye’de ise krizden çıkış için, önce altyapıda reform, sonra planlama ve bir istikrar programı yapmak gerekir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı