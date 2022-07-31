Esfender Korkmaz: Hükümetin gerçekle ilgisi kesildi, kendi dünyasında yaşıyor

Hükümetin ve Merkez Bankası Başkanı’nın konuşmalarını tartışmak boşa kürek çekmektir. Dahası herkes için akla zarardır.

Bugüne kadar ekonomide, cari açıkla kan kaybettik, yanlış faiz ve kur politikası enflasyon yarattı, Türkiye orta gelir tuzağına düştü ve halk yoksullaştı. Dış borçlarda temerrüt riski arttı. Yabancı sermaye çıktı. Yurt içi tasarruflar da çıkıyor. Yatırım yapılmıyor. Beyin göçü yaşıyoruz.

Ekonomide bundan sonra da tahribat artarak devam edecektir. 2023 seçime kadar gitmez. Eğer erken önlem almaz isek dış borçları çeviremeyiz. İthalatı finanse edemeyiz. İthal girdiye bağımlı olduğu için üretim düşer. Gıda ve ilaç kıtlığı yaşarız. Enflasyon hiper enflasyona dönüşür.

Bugünkü hükümetin gerçekle ilgisi kesildi. Kendi dünyasında yaşıyor. Ama diyelim ki bu dünyadan çıktı ve ekonomik istikrar programı yapacak veya erken seçim yapıldı hükümet değişti. Ne yapılması gerekir?

Esfender Korkmaz’ın yazısı