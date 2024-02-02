Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Hükümet israfı frenleyemedi

Yüksek enflasyonun nedenleri arasında başta gelenler; oligopol piyasa yapısı, kartelleşme, imalat sanayiinde düşük kapasite kullanım oranı, düşük faktör verimliliği gibi yapısal sorunlardır.

Bu sorunlar üstüne hükûmet eksi reel faiz ve kur şoku yaratınca, doğal olarak enflasyon da arttı.


Yüksek enflasyona karşı önlemlerde, dezenflasyonist politikalarda da hükûmet aynı yanlışlara devam etti. Enflasyonla mücadele sürecini yönetemedi.

*Hükûmet; devlette israfı frenleyemedi. Bakan mali disiplin dedi ve fakat saraylar, konvoylar, çakarlı araçlar kamuda maliyetleri artırdı, kamu harcamalarında etkinliği düşürdü.

*Bütçe harcamaları etkin kullanılmadı. Bütçeler kamu özel işbirliği nedeni ile birkaç müteahhidin ve kur korumalı mevduatın ipoteği altına girdi.

*Hükûmet, seçim popülizmine devam etti. Her seçimde olduğu gibi KOBİ’lere ve esnafa bol keseden para dağıtarak, Merkez Bankası para politikasını fiilen askıya aldı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

SON HABERLER

Alper Gezeravcı yarın dönüyor

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, yarın Türkiye saatiyle 14:00’te Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılması bekleniyor.

Bakan Yerlikaya: 6 Şubat depremlerinde ölenlerin sayısı 53 bin 537

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde ölenlerin sayısını 53 bin 537 olarak açıkladı. AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı adayı Murat Kurum, iki gün önce konuk olduğu Candaş Tolga Işık’ın programında “130 bin canımız gitmiş ya. Ve 11 ilde bakın deprem oldu, İstanbul 11 ile yetişir” demiş ve bu tartışma yaratmıştı. Yayından sonra Işık ve […]