Esfender Korkmaz: Ekonomik kriz çalışan kesimin sırtında patladı

Gıdanın TÜİK’in TÜFE’ harcama sepeti içindeki payı yüzde 25,32’dir. Bu bir ortalamadır. Ancak işçi, memur, emekli ve düşük gelir gruplarının aylık harcamaları içinde gıdanın payı daha yüksek, yaklaşık yüzde 40’tır. Eğer gıda payını yüzde 40 olarak alırsak ve diğer harcama paylarını da aynı oranda düzeltirsek, gıdanın TÜFE’ye katkısı yüzde 25,96’dan yüzde 41.02’ye yükselir. İşçi- Memur – Emekli – Esnaf ve diğer düşük gelir gruplarının TÜFE oranı, yani geçinme endeksi, yüzde 99,45 olur. Bu oran yüzde 84,3 olan genel TÜFE oranı üstündedir.

Hükümetlerin ücret maaşlarda artışı, gıdanın TÜFE sepetindeki payını yüzde 25,3 olarak aldıkları, maaş ve ücret düzeltmesini bu orana göre yaptıkları sürece işçi ve memurdan gizli vergi almış olacaktır.

Dahası iktidar bütün bu sorunları görmüyor ve önlem almıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı