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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Ekonomik kriz çalışan kesimin sırtında patladı

Gıdanın TÜİK’in TÜFE’ harcama sepeti içindeki payı yüzde 25,32’dir. Bu bir ortalamadır. Ancak işçi, memur, emekli ve düşük gelir gruplarının aylık harcamaları içinde gıdanın payı daha yüksek, yaklaşık yüzde 40’tır. Eğer gıda payını yüzde 40 olarak alırsak ve diğer harcama paylarını da aynı oranda düzeltirsek, gıdanın TÜFE’ye katkısı yüzde 25,96’dan yüzde 41.02’ye yükselir. İşçi- Memur – Emekli – Esnaf ve diğer düşük gelir gruplarının TÜFE oranı, yani geçinme endeksi, yüzde 99,45 olur. Bu oran yüzde 84,3 olan genel TÜFE oranı üstündedir.

Hükümetlerin ücret maaşlarda artışı, gıdanın TÜFE sepetindeki payını yüzde 25,3 olarak aldıkları, maaş ve ücret düzeltmesini bu orana göre yaptıkları sürece işçi ve memurdan gizli vergi almış olacaktır.


Dahası iktidar bütün bu sorunları görmüyor ve önlem almıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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İnsan Hakları Derneği’ne ‘Ermeni soykırımı’ denetimi, başkanına dava

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’a, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak (TCK 301/1)’ suçlamasıyla dava açıldı. Suçlamaya, ‘ihbar üzerine tespit edildiği’ iddia edilen 24 Nisan 2017’de derneğin internet sitesinde yayınlanan ‘Adalet ve Hakikat İçin Ermeni Soykırımı’nın İnkarına Son’ başlıklı açıklama delil olarak gösterildi. 