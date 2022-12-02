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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Ekonomik istikrarı hükümet bozdu

Hükümetin tek hedefi oy popülizmi ile ekonomik istikrarın uyuşması mümkün değildir.

Eğer siyasi iktidar, ekonomik istikrar sağlamak istiyorsa;


*Planlama yapmalı, ekonomi yönetimi oluşmalı, Cumhurbaşkanı ekonomiye müdahaleden vazgeçmelidir.

*Üretimde ithal ikamesini teşvik etmeli ve ithal girdi oranını düşürmelidir. Hatta geçici süre için ve kısmen, ithal girdi yerine üretim yapmalıdır. Altyapı yatırımları, elektrik dağıtımı gibi stratejik yatırımları devlet yapmalıdır.

*Ekonominin demokratik ve hukuki altyapısını yeniden oluşturmalıdır.

*Bir istikrar programı yapmalıdır.

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