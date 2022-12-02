Esfender Korkmaz: Ekonomik istikrarı hükümet bozdu

Hükümetin tek hedefi oy popülizmi ile ekonomik istikrarın uyuşması mümkün değildir.

Eğer siyasi iktidar, ekonomik istikrar sağlamak istiyorsa;

*Planlama yapmalı, ekonomi yönetimi oluşmalı, Cumhurbaşkanı ekonomiye müdahaleden vazgeçmelidir.

*Üretimde ithal ikamesini teşvik etmeli ve ithal girdi oranını düşürmelidir. Hatta geçici süre için ve kısmen, ithal girdi yerine üretim yapmalıdır. Altyapı yatırımları, elektrik dağıtımı gibi stratejik yatırımları devlet yapmalıdır.

*Ekonominin demokratik ve hukuki altyapısını yeniden oluşturmalıdır.

*Bir istikrar programı yapmalıdır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı