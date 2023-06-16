Esfender Korkmaz: Ekonomide yarını düşünmekten, ilerisini göremiyoruz

Ekonomik kriz halkın dikkatini dağıttı. Halk geçim derdine düştü. Bu nedenle sosyal sorunlara eğilemiyor. Söz gelimi iktidarın ÇEDES projesi kapsamında Eskişehir ve İzmir’deki okullarda “manevi danışman” adı altında din görevlilerinin atanacak olması, laik eğitime müdahale olduğu halde kamuoyunda gerektiği kadar tartışılamıyor.

Ekonomide yarını düşünmekten, ilerisini göremiyoruz. Türkiye’nin yapısal sorunlarını ve halkın refahını tartışamıyoruz.

Aslında ekonomik istikrarın amacı halkın refahını artırmaktır. Ama bugün halkın refahı hem ekonomik açıdan hem de yaşam imkânları açısından sürekli geriliyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı