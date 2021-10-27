Esfender Korkmaz: Ekonomide birçok sorun, çözülmez sınıra ulaştı

Ekonomide birçok sorun iktidarın tek taraflı anlayışı ve popülizmi önde tutması nedeni ile, çözülmez sınıra ulaştı.

1.İthalata bağımlı üretim yapısı, işsizliği, enflasyonu, cari açığı artırdı. Üretim dışa bağımlılıktan kurtulamaz.

2.Merkez Bankası rezervleri bir daha toparlanamaz.

3.Kamu-Özel İşbirliği bugünümüzü ve geleceğimizi ipotek altına aldı.

4.Dört Kamu Bankası, AKP’nin özel kasası gibi ve popülizm aracı olarak kullanılıyor.

Netice olarak; Ok yaydan çıktı. AKP iktidarı yönetim anlayışını yüz seksen derece değiştirse de, kurtuluş yok. Çünkü güven yok.

Çözüm; ekonomi önce dip yapacak. Sonra siyasi iktidar değişecek. Devlet kamu imkanları parti hegemonyasından kurtulacak. Sonrası çok kalmaz yeniden refah günlerimiz başlayacak.

Esfender Korkmaz’ın yazısı