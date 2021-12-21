Esfender Korkmaz: Dünyada krizi daha derin bir krizle çözmek anlayışı bir ilktir

Kur ve faiz dengesi varken, neden yüksek veya düşük faiz, neden yüksek veya düşük kur? Bu ne akla ne de iktisat mantığına ve ne de iktisat bilimine uyar.

Durgunluk ve enflasyonist dönemlerde kamu harcamalarını kısmak veya artırmak suretiyle bütçe fazlası ve açığı verilebilir. Eğer sabit veya yarı sabit kur politikası varsa, yatırım ortamı varsa ekonomiyi canlandırmak için ülke riski ve enflasyon dikkate alınarak faizler ayarlanabilir. Ancak ülke riski 520 baz puan iken , enflasyon yüzde 22 iken, Merkez Bankası’nın talimatla gösterge faizini yüzde 14 olarak, yani enflasyon ve CDS oranından 13,2 puan daha düşük belirlemesi istikrara dinamit koymak anlamına gelir. Bu kadar yanlış bilmeden yapılabilir mi?

Özetle; Dünyada krizi daha derin bir krizle çözmek anlayışı bir ilktir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı