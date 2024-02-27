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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Dünya Türkiye’yi nasıl görüyor?

1.Siyasi haklar ve sivil özgürlükler açısından Türkiye özgür olmayan ülke statüsüne geriledi.

2.Yolsuzluk Algı Endeksi’nde son sıralardayız.


3.Hukukun üstünlüğünde çok çok geri düştük.

Bu nedenlerle;

*Türkiye ye yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. Yerli sermaye çıkıyor.

*Üç büyük rating kuruluşu Türkiye’yi yatırım yapılamaz, spekülatif ülke derecesinde tutuyor. Bu nedenle ve güven ortamı olmadığı ve yatırım yapılmadığı için ithalat ve dış açıklar ihracattan daha hızlı artıyor.

*Türkiye’nin iflas riski yüksek olduğu için dış borçlarda iflas risk primi de yüksektir.

*GSYH büyüme kapsayıcı değil. Bu nedenle gelir dağılımı daha çok bozuldu.

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