Esfender Korkmaz: Dünya Türkiye’yi nasıl görüyor?

1.Siyasi haklar ve sivil özgürlükler açısından Türkiye özgür olmayan ülke statüsüne geriledi.
2.Yolsuzluk Algı Endeksi’nde son sıralardayız.
3.Hukukun üstünlüğünde çok çok geri düştük.
Bu nedenlerle;
*Türkiye ye yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. Yerli sermaye çıkıyor.
*Üç büyük rating kuruluşu Türkiye’yi yatırım yapılamaz, spekülatif ülke derecesinde tutuyor. Bu nedenle ve güven ortamı olmadığı ve yatırım yapılmadığı için ithalat ve dış açıklar ihracattan daha hızlı artıyor.
*Türkiye’nin iflas riski yüksek olduğu için dış borçlarda iflas risk primi de yüksektir.
*GSYH büyüme kapsayıcı değil. Bu nedenle gelir dağılımı daha çok bozuldu.