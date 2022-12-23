Esfender Korkmaz: Dünya, ‘Türkiye’de dış borç temerrüt riski var’ diyor

Türkiye için risklerin başında döviz sorunu geliyor. Türkiye 2022 yılında 48 milyar dolar cari açık verdi. Bu sene Rusya ve Çin’e olan yıllık dış ticaret açığımız, 89,56 milyar dolardır. Türkiye bir yıl içinde 186 milyar dolar dış borç çevirmek zorundadır. Buna karşılık MB rezervleri eksidir.

Bu sorunlar, Katar’dan 5 milyar, Suudilerden 10 milyar, gelmesiyle ve Rusya’ya olan gaz borcunu ertelemekle çözülmez. Ciddi bir istikrar programı yapmamız ve IMF ile anlaşmamız gerekir. Tersine siyasi iktidar piyasalar ile kavga yaptıkça güven kaybolacak, yabancı yatırım gelmeyecek. Türkiye dış borçlarını çevirmekte zorlanacaktır.

Aslında; dünya konjonktürü ve pandemi gelişmekte olan ülkeler için ve bu arada Türkiye için dış borçlarda temerrüt riski doğurdu. Bunu biz söylemiyoruz, bütün dünya söylüyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı