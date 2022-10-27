Esfender Korkmaz: Dünya nüfusunun beşte biri özgür

Freedom House, 2021 raporunda, insan hakları ve siyasi özgürlükler anket sonuçlarına göre dünya nüfusunun yalnızca beşte birinin özgür olduğu anlaşılıyor.

2005 yılında dünya nüfusunun yüzde 46’sı insan hakları ve siyasi özgürlükler açısından özgür statüde iken, 2021 yılında bu oran yüzde 20,3’e geriledi.

Yine 2005 yılında sivil haklar ve siyasi özgürlükler açısından dünya nüfusunun yüzde 17,9’u özgür olmayan statüde iken, 2021’de bu oran yüzde 41,3’e yükseldi.

Dünyada son on yılda demokraside en fazla gerileyen ülkelerin başında eksi 40 ile Mali, ikinci sırada eksi 32 puanla Orta Afrika Cumhuriyeti ve üçüncü sırada eksi 31 puanla Türkiye geliyor. İki sene önceki raporda Türkiye ilk sırada idi.

Esfender Korkmaz’ın yazısı