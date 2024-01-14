Esfender Korkmaz: Dünya aksırınca biz nezle oluyoruz

Aslında bütün dünyada ekonomide yavaşlama var; ama Türkiye ekonomisi o kadar kırılgan ki, dünya aksırınca biz nezle oluyoruz. Enflasyon da aynen böyle oldu. Şimdi de dünyada büyüme oranları düşüyor ve fakat bizde seçim sonrası daralma hızlanacaktır. Bunun iki nedeni var;

2003 yılından beri ekonomi yönetimi başarısızdır. Çünkü yönetim ekonomiye yalnızca finans gözlüğü ile ve kısa vadeli bakıyor

Siyasi baskılar; sanayi sektörünü, iş adamlarını, Odalar Birliği ve sanayi odalarını sindirdi. Kimse gerçeği göremiyor. Söz gelimi Sayın Cumhurbaşkanı TOGG dedi, Odalar Birliği, fizibiliteye, yerli katma değere bakmadan seferber oldu. Sloganla sanayileşme sağlayamazsınız.

Sonuç Türkiye sanayisizleşme dönemine girdi.

Esfender Korkmaz’ın yazısı