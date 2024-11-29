Esfender Korkmaz: Dış ticaret açığı neden bu kadar arttı?

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Siyasi iktidarın, ilk günden beri yabancı yatırım sermayesi politikası yanlıştır. Diğer ülkeler genel olarak doğrudan yabancı yatırım sermayesini teşvik etti. Ama spekülatif sıcak para girişini kontrol etti. Türkiye sıcak para serabına kapıldı. 2003-2012 arası sıcak para girdi. TL değer kazandı. İthalat ucuzladı. Türkiye pamuk ekmekten vazgeçti, ithal etti. İplik ve deri fabrikalarını kapattı, ithal etti. Dışa bağımlı üretim oluştu. İhracat malı üretiminde ithal girdi oranı yüzde 80 seviyesine çıktı.

Bugün de hükûmet aynı hatayı yapıyor. Ekonomiyi sıcak paraya mahkûm etti.

Türkiye 2003 yılından 2024 yılı Ekim ayına kadar geçen 21 yıl 10 ayda toplam, 1 trilyon 126 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. (Türkiye’nin 2023 millî geliri 1 trilyon 108 milyar dolardır.)

Toplam dış ticaret açığının, dörtte üçünü Rusya ve Çin’e karşı verdik.

Açıklanan Ocak-Ekim dış ticaret verilerine göre, on ayda Çin’e karşı 34,6 milyar dolar, Rusya’ya karşı 28,3 milyar dolar olmak üzere verdiğimiz 62,9 milyar dolar açığın, dış ticaret açığımız içindeki payı yüzde 96’dır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı