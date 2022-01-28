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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Dikkatli olmazsak bu sistem çökecek

Merkez Bankası’nın tek görevi TL’yi korumaktır. Elindeki araçlar ise faiz ve para politikasıdır. Hazine ve Maliye Bakanının ‘Politika faizini önemsizleştirdik’ demesi üzerine faizi artık tartışmak ayıp olur. Böyle bir mesaj piyasa tarafından ”bu bakan krizi derinleştirmek mi istiyor” sorusu şeklinde algılanır.

Döviz tarafında da göz yaşı var… Merkez Bankası net rezervleri eksi olan kırılgan bir ekonomide dalgalı kurun aşırı kur hareketleri artar ve önlenemez. Dahası vadeli döviz işlemleri piyasasının sığ olduğu, dolarizasyonun yüksek olduğu bir ekonomide dalgalı kur politikası belirsizliği de artırır.


Özetle Türkiye’nin döviz ve kur sorunu giderek tırmanıyor. Dikkatli olmazsak bu sistem çökecek. Buhrana dönüşecek.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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