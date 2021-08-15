Esfender Korkmaz: Cumhurbaşkanı ve Merkez Bankası faizde medyayı ters köşe yaptı

Merkez Bankası enflasyonda düşme olursa faizi düşüreceğini açıkladı ve gösterge faizini yüzde 19’da tuttu. Medya ”Ekonomistler Merkez Bankası’nın faizi düşürmemesini Cumhurbaşkanına direnme olarak yorumladılar” şeklinde haber yaptılar. Gerçekte ise reel faizleri Merkez Bankası değil, enflasyon sıfıra düşürdü. Merkez Bankası’na gerek kalmadı. Buna rağmen beklentiler Cumhurbaşkanının faizin düşmesi gerektiği açıklamasına bağlı olarak faizlerin düşeceği yönünde idi. MB, gösterge faizini düşürmeyince kurlarda az da olsa gerileme oldu. Aynı gün Güney Kore ile yapılan Swap anlaşmasının açıklanması da destek oldu. Ama korkunun ecele faydası yoktur. Bugünkü koşullarda TL kuru yüzde 40 daha düşük değerde de olsa, eksi faiz olduğu sürece artmaya devam edecektir.

Özetle; Cumhurbaşkanı ve Merkez Bankası bu gerçeği biliyordu, faizde medyayı ters köşe yaptılar.

Özetin özeti; 12 Ağustos’ta Merkez Bankası gösterge faizini neden düşürmediğini açıklaması yerine, neden artırmadığını açıklamalıdır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı