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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Çin modeli gibi modeller çözüm olmayacak

İçinde bulunduğumuz TL krizi, herkesi tedirgin ediyor. Krizle ilgili gelişmeleri daha sık yazınca, okuyucu haklı olarak çözüm ne diye soruyor?

Aslında Cumhurbaşkanının ve hükümetin söylediklerine bakarsak, bunun adı kriz değil, düzeltme politikalarının, ekonomide kurtuluş savaşının getirdiği geçici sorunlardır. Yani aslında uygulananlar zaten bir çıkış politikasıdır.


Burada temel yanılgı, ekonominin içinde bulunduğu konjonktürde, şablon politikaların, teorilerin, Çin modeli gibi modellerin çözüm olamayacağıdır. Model aldığımız ülkenin ekonomik konjonktürü farklıdır. Doğrusu Türkiye ve piyasa şartlarına göre bir istikrar politikası hazırlamaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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