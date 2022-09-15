AKP, ta baştan beri cari açığa dayalı bir büyüme politikası uyguladı. Zira bir ekonomide cari açığın bozucu etkileri daha geç çıkar. Siyasi iktidar ise bu günü kurtarmak için potansiyel büyümeyi düşürdü ve ekonomik istikrarı bozdu. Dahası cari açık kaynak kaybıdır bu gün ve gelecekte ülkenin yoksullaşmasına neden oldu.

Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmediği için cari açık dış borçla kapatılıyor. Dış borç stoku artıyor. Üstelik Türki­ye’nin ülke riski yüksek olduğu için dış borçlanma faizleri de yüksektir. Zira dış borçlarda faiz maliyetini belirleyen CDS oranları yüksektir. Dünyada dış borçlanma faiz oranları or­talama yüzde 2-3 olurken Türkiye ve Türk bankaları yüzde 11- 12 arasında faizle tahvil satabiliyor. Yüksek faiz çıkışı hem kay­nak kaybına neden oluyor hem de cari açık devam ediyor.

Cari açık hiçbir ülke için kader değildir. Temel sorun yan­lış politikalar ve yanlış yönetimdir. Bizim için çözüm yolu ise zor değildir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı