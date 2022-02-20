Esfender Korkmaz: Bu şartlarda iktidara olan güven elbette dip yapacaktır

Hükümet, elektrik fiyatlarını artırdı. Şimdi de dolaylı yollardan halkın tepkisini çözmeye çalışıyor.

Dünyanın birçok ülkesinde elektrik bedavadır veya fiyatları düşüktür. Söz gelimi Türkmenistan’da elektrik ve gaz bedavadır.

Elektrik fiyatlarına zam yapıp, arkasından bazılarına maddi yardım yapmak akla uygun değil. Bu durum halkın kafasına;

‘Hükümet yeni biatçılar mı yaratıyor’ sorusunu getiriyor.

Gerek sosyal açıdan fiyat politikası olarak ve gerekse güvenlik açısından stratejik bir hizmet olan elektrik dağıtımı neden özelleşti? İhale sürecinde maliyetleri etkileyen başka faktörler mi oldu? şeklinde ve benzer sorular oluştu. Bu şartlarda iktidara olan güven elbette dip yapacaktır.

O zaman da TL krizini ekonomik krize çeviren bu hükümetin, ülkeyi aynı krizden çıkaracağına kimsenin inanmasını bekleyemeyiz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı