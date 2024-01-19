Esfender Korkmaz: Bu kadarına şaşırtan aptallık denir

Siyasette ayrımcılık tırmandı. Siyaha beyaz diyecek kadar militanlaşanlar var.

Söz gelimi X’de(eski Twitter) Ekrem İmamoğlu’na yorum yapan birisi; “İnşallah İstanbul’u Murat Kurum kazanır, Türkiye’nin ekonomisi yoluna girer” diyor.

Bu kadarına şaşırtan aptallık denir ve bu korkutucu aptallığın bitmesi gerekiyor.

Bu şartlarda CHP’nin de daha dikkatli olması gerekir. CHP’nin bugüne kadar başarı şansını düşüren, CHP içinde siyaseti rant için yapanların olması ve bunların bilerek veya bilmeyerek partide üst düzey görevlere getirilmiş olmasıdır. Bunların bir kısmı zaten AK Parti’ye geçti. Bundan sonra CHP’de temiz siyaset temel slogan ve temel fark olmalıdır.

Bu nedenlerle;

*Bir… 2024 yerel seçimleri aynı zamanda AKP için bir referandumdur.

*İki… Bu şartlarda ülkenin çıkış yolu için lider araması çok doğaldır. Ekrem İmamoğlu halkın beklediği liderlik yolunda hızlı ilerliyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı