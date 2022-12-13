Esfender Korkmaz: Bu kadar yanlış, tesadüfen veya bilgisizlikten olmaz

Cari açığın finansmanı ya doğrudan yabancı yatırım sermayesi ile veya dış borçlanmayla yapılır. Türkiye’de dış borçla yapıldı. Bu nedenle dış borç stoku arttı. Dış borçlarda temerrüt riski arttı. Dahası dış borçları geri ödediğimiz zaman net kaynak çıkışı olacaktır.

Türkiye’nin bir dış ticaret politikası yoktur.

Turizm Bakanı; 2022 yılı turizm gelirlerinin 46 milyar dolar olacağını açıkladı.

Bu sene Rusya’ya karşı olan dış ticaret açığı bir yıllık turizm gelirimizden daha fazla, 51 milyar dolardır. Çin’e karşı olan bir yıllık dış ticaret açığı da 38,5 milyar dolardır.

Rusya ve Çin için 2022 yıllık dış ticaret açığımız, 89,56 milyar dolardır. Eğer bu açığı düşürseydik, turizm gelirinin bir yararı olurdu. Şimdi ülke olarak çalışıyor ve turizmden kazanıyoruz. Plastik, bavul, incik boncuk almak için bunları Çin’e veriyoruz. Yani kendimize değil Rusya ve Çin’e çalışıyoruz.

Bu kadar yanlış, tesadüfen veya bilgisizlikten olmaz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı