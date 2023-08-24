Esfender Korkmaz: Bu gerçekleri halk duymuyor mu?

Sayın Cumhurbaşkanı, “yabancı sermaye gelmeye başladı” diyor. Ama MB ödemeler bilançosuna göre doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmiyor.

Borsada yabancının payı, 2022’ de yüzde 29,61 idi. Borsa endeksi artınca bir miktar portföy yatırımı daha geldi, bu pay çok az arttı ve yüzde 31,16’ya yükseldi. Borsa endeksleri düşmeye başlayınca da satıp çıkarlar.

Bu gerçekleri halk duymuyor mu? Görmüyor mu? Duymuyor ve görmüyor gibi davranan bir iktidar elbette güven kaybeder.

Mamafih; TÜİK, Ağustos ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Endeks geçen yılın aynı ayına ve bir önceki aya göre, son 4 aydır sürekli geriliyor.

Bu anket tüketicilerin harcama davranışlarının ve beklentilerinin değerlendirilmesine yönelik yapılan bir ankettir. Tüketici güven endeksinde, 100 güven sınırını gösteriyor. 100 altı güvensizliği gösteriyor.

*Geçen sene Ağustos ayında 72,2 olan tüketici güven endeksi bu sene aynı ayda 68’e geriledi.

Tüketicinin bir yıl sonrası için beklentisi de kötüleşti;

*Endekste maddi durum beklentisi, 72,2’den, 63,7’ye geriledi.

*Endekste ekonomik durum beklentisi, 74’ten 63,1‘e geriledi.

Esfender Korkmaz’ın yazısı