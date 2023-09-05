Esfender Korkmaz: Bu defa enflasyon daha yüksek düzeyde kronikleşti

2018’den beri, enflasyon trendi de kırılgan oldu. TÜFE; 2022 Kasım ayında yüzde 85,51 oldu. 2023 Nisan ayında yüzde 38,21 oldu. 2023 Ağustos’ta tekrar 58,94’e yükseldi.

Enflasyonun yeniden artışına;

*Şubat ayında MB’nin inadına faizleri yüzde 8,5’a düşürmesi ve bu nedenle Mayıs sonrasında kurlardaki artış;

*Seçim popülizmi;

*Yeni gelen ekonomi yönetiminin istikrar programı açıklamamış olması,

*İç güven sorunu ve toplumun panik yaşaması, sebep oldu.

Bu defa enflasyon daha yüksek düzeyde kronikleşti.

Esfender Korkmaz’ın yazısı