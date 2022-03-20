Esfender Korkmaz: Böyle söylemekle bakan kendini ele veriyor

AKP iktidarına kadar kurumsal devlet oluştu. AKP’den sonra zayıflamaya başladı. Başkanlık rejimi ile de devlet, parti devleti oldu. AKP’nin devlet anlayışını Hazine ve Maliye Bakanı’nın söyledikleri daha net gösterdi. Bakan; “En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz. ‘Cumhurbaşkanlığı sisteminde hızlı adımlar atıyoruz. İşte bir örnek, 2020-2021’i bu kadar hızlı ve başarılı geçirmemizin nedeni de sistem değişikliğinin krizler karşısındaki denenmişliğini de yaşamış olduk” diyor. Böyle söylemekle bakan kendini ele veriyor. Türkiye nereye gidiyor, farkında değil. Acaba ekmek ve yağ kuyruğunda olanların ne dediği aklına geliyor mu? Belki de bakan olmasının nedeni de dünyaya halktan farklı bakabilme yeteneğinin olmasıdır.
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