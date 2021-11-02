Esfender Korkmaz: Biri de çıkıp ‘Ben bu yanlışlara alet olmam’ demedi

Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflemesinde başarısız olmasında, Banka yöneticilerin günahı var. Zira onlar para -faiz ve kur politikasını Türkiye şartları içinde değil, Hükümetlerin gölgesi altında düzenlediler. Dik duramadılar. Birisi de çıkıp, “Ben bu yanlışlara alet olmam” demedi. Ama asıl sorun hükümetlerin popülist politikaları, Merkez Bankası’nın enflasyon hedefinden daha önde tutması oldu.

Başkanlık Sisteminden sonra, ekonomik istikrarın aşırı bozulmasının ve kur şoklarının nedeni, hem enflasyon hedeflemesi unutuldu. Hem de Bu defa Cumhurbaşkanı’nın Merkez Bankası’nı açıkça tek başına yönetmesi oldu.

Esfender Korkmaz’ın yazısı