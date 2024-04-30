Esfender Korkmaz: Belediyeler bir yıl içinde ne kadar borçlanabilir?

Belediye gelirleri merkezden aktarılan paylar ile kendi öz gelirlerinden oluşmaktadır. Tüm bu gelirler, belediyelerin herhangi bir takdir hakkı olmadan belirlenmektedir. Gelirlerinin yetmediği durumlarda belediyeler, borçlanmaya başvurmaktadır.

Ancak yasada belediyelerin borçlanma sınırı düzenlenmiştir. (Detay için Ahmet Arslan–ilgili makaleler.)

Yasa belediyelere borçlanma yetkisi tanıyor ve fakat aynı zamanda da sınır getiriyor. Belediyeler;

*Borçlanmada, bir önceki yıla göre yeniden değerleme oranı kadar artan yeni bütçenin yüzde 10’u kadar;

*Dış borçlanmada yalnızca belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla; borçlanabilir.

Söz gelimi; Bir belediyenin 2023 bütçesi 10 milyon liradır. 2024 yeniden değerleme oranı yüzde 58,46’dır. Bu durumda belediyenin 2024 bütçesi 15 milyon 846 bin lira, bunun yüzde onu yani 1 milyon 584 bin lira da bu belediyenin, bir yıl içinde borçlanma sınırıdır.

Belediyenin borçları içinde, borç, faiz, vergi ve SGK borçları ve piyasaya olan borçları yer alır.

Borçlanma sınırı aşılırsa, bu aşan kısmı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı gerekir.

Demek ki bugün belediyelerin aşırı borç yükü varsa, bunun sorumlusu siyasi iktidardır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı