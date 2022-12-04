Esfender Korkmaz: Başkanlık rejimi ekonomiyi 50 yıl geri götürdü

1980 yılında Türk ekonomisinin dünya ekonomisi içindeki payı yüzde 0,86 idi. Bu pay, Türkiye’ye yabancı yatırım sermayesi girişi ile artmaya başladı. 2012 yılında en yüksek düzeye çıktı ve yüzde 1,24 oldu.

Sonrasında 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu ile düşmeye başladı. 15 Temmuz 2015 darbe teşebbüsü ve olağanüstü hâl uygulaması ile devan etti. Bugünkü Başkanlık rejimi ile hızlandı. 2021 yılında Türkiye’nin dünya ekonomisindeki payı yüzde 0,84 ile 42 yıl öncesi, 1980 yılının altına düştü. 2022 yılı tahmini ise daha düşük yüzde 0,67’dir ve bu da elli yıl geriye gitmek demektir.

Bugünkü iktidar anlayışı ile giderse Türkiye, daha da yoksullaşacaktır. Kurtulmak için istikrar programı yapmak da yetmiyor. Önce bugünkü zihniyetten, ekonomi anlayışından kurtulmak, sonra orta ve uzun dönemde yapısal reform yapmak gerekiyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı