Esfender Korkmaz: Artık IMF de çözüm değil

Bugün yaşamakta olduğumuz 14’üncü kriz diğerlerinden çok farklıdır. Yalnızca ekonomide değil, siyasi ve sosyal alanlarda da kriz yaşıyoruz. Siyasi, sosyal ve kurumsal yapı, ekonomi için altyapı oluşturur.

Bu nedenle IMF ile anlaşıp bir ekonomik istikrar programı yapsak bile krizden çıkamayız. Dahası bu şartlarda IMF de anlaşma yapmaz.

Türkiye, siyasi ve sosyal sorunlar bu kadar derinleşmeden IMF ile anlaşma yapsaydı, krizi çözebilirdi. Ama artık IMF de bir çözüm olmaktan çıktı.

Hükûmetin demokrasi ve hukukta reform yapması halinde IMF’ye gitmesi çözüm olur mu?

Bir… Bu iktidar demokrasi ve hukukta gemileri yaktı. Geri dönmez.

İki… Geri döndüğünü varsayarsak; yine de 2001 anlaşmasında olduğu kadar sonuç alamayız. Ama IMF ile anlaşmak krizin derinleşmesinden daha iyidir.

Üç… En akılcı çözüm, siyasi iktidarın değişmesi ve ekonomi yönetimine yeni bir kan gelmesidir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı