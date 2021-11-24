Esfender Korkmaz: Algı yaratmak hedefi ters tepti

Siyasi iktidar TL krizini paniğe dönüştürdü. Önce kendisi panik oldu. Panik içinde söylemleri piyasada da panik yarattı.

Cumhurbaşkanı; ”Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkacağız” ve ”Kur ve faiz oyununun farkındayız, fırsatçıların tepesine bineceğiz” diyor.

Bu konuşmadan sonra dolar artmaya başladı ve dün öğlen 12,3887 oldu. Yani MB 2003, TÜFE bazlı reel kur endeksine göre TL yüzde 55 oranında daha düşük değerdedir.

Algı yaratmak hedefi ise ters tepti. 20 yıldır kendi politikası ile yerleşen sermaye ve piyasa düzeni ile kavgaya girmesi, ekonomik istikrarı çıkmaza soktu ve toplumu tedirgin etti, toplumda güvensizlik ve panik yarattı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı