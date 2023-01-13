Esfender Korkmaz: 2023’te kurlarda aynı sonucu bekleyemeyiz

2023 yılında kurlarda aynı sonucu bekleyemeyiz. Çünkü seçim yılı nedeni ile siyasi iktidar panik içinde kararlar veriyor.

Seçim popülizmi için kamu bankaları kullanılarak bol kredi verileceği, bütçeden para dağıtılacağı, vergi afları geleceği için, para arzı artacaktır. Borsa balon yaptığı ve inişe geçtiği için ele geçen TL, dövize yönelecektir. TL’nin halen düşük değerde olmasına rağmen, hükümetin tek haneli faiz inadı nedeni ile kur artışı olacaktır.

Kur artışı fiyat artışı demektir. Çünkü üretimde ithal girdi oranı yüksektir. Kur artışı maliyetlere yansıyor. Yine Türkiye’de, sözleşmeler, pazarlıklar dolarla yapılıyor. Fiyatlar genel seviyesini dolar kuru belirliyor.

Ayrıca, enflasyon panik yaratıyor. İthal mallarda fiyatlar kur artacak beklentisi ile misliyle artıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı