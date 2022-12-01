Esfender Korkmaz: 2023’te ekonomide riskler daha da artacak

Son 4 yıldaki büyüme trendine bakarsak;

Bir; Büyüme istikrarlı değil. Bazı çeyrekler büyüme oranı çok yüksek bazı çeyrekler çok düşüktür. Söz gelimi 2020 ikinci çeyrekte eksi 10,3 oranında darala var, 2021 üçüncü çeyrekte de yüzde 22,5 oranında büyüme var. Baz etkisi de var. Ama genel olarak Türkiye zig-zag’lı büyüyor. Bunun nedeni üretimin dışa bağımlı olması ve istikrarsız bir ekonomi politikasının olmasıdır.

İkincisi; GSYH’ da büyüme trendi düşme yönündedir. Mamafih, İMF’nin Türkiye için 2022 büyüme tahmini yüzde 5, 2023 büyüme tahmini ise yüzde 3’tür.

Seçim yılı olması nedeni ile 2023’te, popülist harcamalar ve krediler artar. Toplam talepteki artış büyümeyi artırabilir. Ama arz cephesinde risk var. Çünkü yatırımlar daralıyor, yüksek kur ithal girdi maliyetlerini artırdı. Cari açık ve dış borç sorunu artabilir. Dahası, enflasyon tamamıyla kontrolden çıkabilir.

AKP iktidarı faizleri büyüme devam etsin diye düşürdü. Devam etmedi ve bu gidişle maalesef 2023’te ekonomide riskler daha da artacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı