Esfender Korkmaz: 2021 büyümesi topluma değil, yalnızca partizanlara yarayacak

Büyüme halka yansımadı. Çünkü siyasi iktidar toplumun geniş kesiminden, partizanlara gelir ve servet transferi yapıyor. Bu gerçeği, Dolar olarak ve potansiyelin çok çok üstünde verilen talep garantili kamu özel işbirliği yatırımlarında, Kamu bankalarının ve devlet imkanlarının belirli insanlara, vakıflara ve gruplara, adaletsiz vergi sisteminde yaşıyoruz.

Uygulamada, AKP yöneticileri mi, bürokratlar mı yönetiyor belli değil. Çok lüks ve polis çakarlı arabaları kim kullanıyor, dikkat ettiniz mi?

Özetle 2021 büyümesi topluma değil, yalnızca partizanlara yarayacak.

Esfender Korkmaz’ın yazısı