Esfender Korkmaz: 11,5 milyar dolar Türkiye için devede kulak

Niyet anlaşmasının toplam 50,7 milyar dolar olarak açıklanmasının nedenini, Türkiye’nin başta CDS (dış borç temerrüt risk oranı) olmak üzere, uluslararası piyasalarda itibarını artırmaya ve güven oluşturmaya dönük olduğunu tahmin ediyorum. Mamafih, anlaşmadan önce 486 baz puan dolayında olan Türkiye’nin CDS oranları, şimdi 437 puana geriledi. Ne var ki; Araplardan borç almak için heyet gitmesi, Türkiye için yeni bir güven kaybı olmuştur. Bu mesele ciddi yabancı yatırım sermayesi ve uluslararası fonlar için Türkiye’nin zorda olduğu algısı yaratacaktır. Dahası 11,5 milyar dolar Türkiye’nin döviz sorununu çözmekten çok uzaktır. Merkez Bankası, bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların 207,3 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. 2023 cari açık 80-90 milyar gibi çok yüksek olacaktır. Türkiye’nin bir yıl içinde bu kadar döviz bulması ve bir kısım borcu çevirmesi gerekiyor. Yıl sonu, kur korumalı mevduatta son tarihtir. Merkez Bankası’nın ve bankaların kur korumalı mevduat için döviz taahhüdü yoktur. Yıl sonunda kur korumalı mevduat sahiplerinden bir kısmı dövize geçmek isteyecek ve döviz talebi artacaktır. Buna karşılık yabancıya gayrimenkul satışı dışında yabancı sermaye gelmiyor, tersine mevcut yabancı, yatırımların bir kısmını satıp çıkıyor. Netice olarak; 11,5 milyar dolar Türkiye için devede kulak kalır.
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