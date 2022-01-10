Esenyurt’ta kavga sonrası dükkan taşlandı: Yedi kişi gözaltında

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kavga sonrası bir işyerinin taşlanması olayında yedi kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

Valiliğin açıklamasına göre Bağlarçeşme Mahallesi’ndeki bir pasajda dün akşam saat 20:20 sıralarında biri yabancı biri Türk vatandaşı iki kişi kavga etti.

Kavganın ardında yaklaşık 30-40 kişilik grup, pasajın kapısını taşladı. Polis gruba müdahale etti. Ekipleri dördü çocuk yedi kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların sayısının artması bekleniyor.

AA, kavga edenlerden birinin mahalleli, diğerinin Suriyeli olduğunu yazdı. Taşlanan pasajdaysa yabancıların işyerlerinin bulunduğunu kaydetti.