Esenyurt’ta dairede yangın: Dört çocuk hayatını kaybetti

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangında dört çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Üçevler Mahallesi 887’nci Sokak’taki binanın bodrum katında Suriyelilerin yaşadığı dairede bugün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sırasında bir kadın ve iki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı, dört çocuğun ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı.