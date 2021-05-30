Esenyurt’ta 100’den fazla kişi zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvurdu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yüksek ateş, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye 100’ün üzerinde başvuru oldu. Hastalar şebeke suyundan zehirlendiklerini iddia etti.

Fotoğraf: DHA

Hastaneye akın eden yetişkin ve çocuk hastalardan bazılarının tedavisi sürüyor.

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan testler sonucu suda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi.

Kızını hastaneye yüksek ateş ve ishal sonrası getiren bir anne şunları anlattı: “Kademeli olarak artan ateş en son 38,5’a kadar vurdu. Günümüzde ateş deyince akla direkt Covid geldiği için hemen ambulansla irtibata geçtim. İki tane serum sonrasında ateşi düştü. Doktor şu anda salgın olduğunu söyledi. Net olarak bir açıklama yapmadı ama galiba bir şebeke suyu salgını varmış. Çok fazla çocuk hasta hastaneye gelmiş. Biz de sonuçları bekliyoruz.”

Çocuklarını hastaneye götüren Ahmet Özkılıç, “Önce ateş sonra ishal, kusma… Dün akşam oldu. Çok yüksek ateşi vardı. Bize zehirli ishal dediler. Herkes bu şikayetten gelmiş. Doktorlar sudan dolayı olduğunu söyledi” dedi.

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Çocuğunu hastaneye götüren bir başka baba da, “Çocuk kustuğu için getirdim. Sudan olsa büyüklerde de olur. İki tane çocuğum var. Onlarda da olur” ifadelerini kullandı.

İSKİ’den açıklama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) açıklamasında, ilçede ‘şehir içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı’ belirtildi.

‘Şikayete konu olan bölgelerden ve diğer yerlerden numuneler alındığı’ aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Yapılan ilk kontrol neticesinde içme suyunda herhangi bir probleme rastlanmamıştır. Detaylı incelemeler için de numuneler alınmış olup, sonuçları kısa sürede öğrenilecektir.

Bugüne kadar alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır. Bununla birlikte içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Atık su hatları basınçsız, içme suyu hatları ise basınçlı hatlardır. Basınçsız hatlardaki suyun basınçlı hatlara girişi mümkün değildir. Basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘içme suyuna lağım karıştığı’ iddiaları, mevcut şartlarda, teknik açıdan da olanaklı değildir.”